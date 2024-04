Lautaro Martinez-Thuram, segnali di ripresa! Con l’Udinese zampino sui gol

Lautaro Martinez e Thuram non hanno interrotto il loro digiuno da gol ma in Udinese-Inter hanno mostrato netti segnali di ripresa: sui due gol nerazzurri c’è il loro zampino

RIPRESA – Lautaro Martinez e Thuram non hanno trovato la via del gol in Udinese-Inter ma, rispetto alle ultime uscite, hanno mostrato evidenti segnali di ripresa. Entrambi, contro la squadra friulana, sono riusciti ad entrare più nel vivo del gioco, dopo diverse partite in cui non erano riusciti ad incidere né in zona gol né in fase di costruzione della manovra. E c’è di più: entrambi, pur non segnando, sono stati decisivi per i gol che hanno permesso all’Inter di conquistare tre punti importantissimi.

ZAMPINO – Thuram si è procurato il quarto rigore della stagione in Serie A, penalty poi trasformato da Calhanoglu e che ha posto le basi per la rimonta ed il delirio finale dell’Inter. Il francese, inoltre, sull’1-1 si è prodotto in una delle sue sgroppate con tanto di dribbling finale in un’occasione poi non sfruttata da Frattesi. Lautaro Martinez, invece, è entrato nell’azione del gol dell’1-2 di Frattesi: suo il tiro, respinto da Okoye e dal palo, su cui si avventa il centrocampista per sigillare il risultato e far partire il delirio di tifosi e panchina. Ancora nessun gol per la “Thu-La” ma netti segnali di ripresa: pronti ad un finale di stagione in crescendo?