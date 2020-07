Lautaro Martinez, testa al Barcellona? Impegno Inter, gol spegne critiche

Condividi questo articolo

La stagione di Lautaro Martinez è sicuramente divisa in due parti: una prima, con tanti elogi e tante reti segnate. La seconda, con meno gol all’attivo e decisamente più critiche. Quella principale? La voglia di Barcellona. Ma l’impegno e la grinta mostrati fin qui dimostrano altro.

CONCENTRATO – Una delle più grandi critiche mosse a Lautaro Martinez – specialmente nel post lockdown – è sicuramente stata quella di pensare fin troppo alle voci di mercato e al Barcellona. Qualcosa che non fa sicuramente piacere ai tifosi, che in questo hanno visto la causa del calo di rendimento del numero 10 argentino. Critiche forse fin troppo esagerate. Certo, l’apporto di gol è sicuramente diminuito, ma non per questo il giocatore ha fatto mai mancare la grinta e l’impegno che contraddistinguono il suo modo di giocare. I numeri parlano di un Lautaro con all’attivo 11 reti nel pre lockdown e 3 dalla ripresa dal campionato (recupero contro la Sampdoria compreso). L’ultimo, quello di ieri sera contro il Napoli.

VOGLIA DI FARE – Ed è proprio la rete di ieri sera a far capire quanto Lautaro Martinez volesse dimostrare a tutti che le voci di mercato potranno anche essere una distrazione, ma non un fattore che lo porti a rendere di meno per l’Inter. Un’azione, la sua, dall’esito già scritto fin dal recupero palla nei pressi del centrocampo. La fiducia in sé stesso e la voglia di trovare la rete che zittisse le critiche. Tutto questo, racchiuso nel bellissimo tiro che non ha lasciato scampo ad Alex Meret e nell’esultanza (con anche un pizzico di polemica). Adesso, però, è il momento di continuare a dimostrare. E l’Europa League potrebbe essere un bel riscatto per un trattamento ingiusto nei confronti di un ragazzo di (quasi) 23 anni, alla prima stagione da titolare in Serie A. Con ottimi risultati.