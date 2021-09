Lautaro Martinez, tabù da sfatare: nessun gol alla Fiorentina al “Franchi”

Questa sera Lautaro Martinez scenderà in campo in Fiorentina-Inter. Per l’argentino c’è un tabù da sfatare: non ha ancora segnato un gol al “Franchi”

OCCASIONE – Fiorentina-Inter rappresenta una gara importante per il club nerazzurro. Una prova di maturità per la squadra di Inzaghi, chiamata a proseguire l’ottimo percorso intrapreso dall’inizio della stagione. Non fa eccezione Lautaro Martinez: l’argentino è partito a mille, trovando il gol in tutte le partite di campionato in cui è sceso in campo. Al “Franchi”, però, va sfatato un tabù: Lautaro Martinez, infatti, non ha mai segnato alla Fiorentina a Firenze. Un solo gol, per lui, contro i viola: è arrivato al “Meazza” nello scorso campionato, nel pirotecnico 4-3 con cui la squadra di Conte si impose sugli uomini di Iachini. Questa sera, per trovare i tre punti, sarà fondamentale l’apporto del numero 10 nerazzurro, chiamato a dare continuità ad un inizio di stagione più che positivo.