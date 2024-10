Lautaro Martinez nella storia dell’Inter dopo Roma-Inter! Eguagliato un ex

Lautaro Martinez con il gol decisivo segnato in Roma-Inter ha scritto un’altra pagina importante della sua carriera e della storia del club nerazzurro. Questa per lui è la rete numero 133 con la maglia dell’Inter, eguagliando un altro grande ex.

SEMPRE PIÙ LEADER – Lautaro Martinez in Roma-Inter 0-1 ha segnato il gol numero 133 in carriera con la maglia nerazzurra, eguagliando un mito come Istvan Nyers. Il campione argentino con questa rete è diventato dunque il miglior marcatore straniero nella storia del club, considerando tutte le competizioni. Nyers, indimenticabile attaccante ungherese che giocò con l’Inter dal 1948 al 1954, rimase a lungo un simbolo del club. I suoi 133 gol in 182 partite gli avevano permesso di scrivere il suo nome nella storia nerazzurra, e per decenni nessun giocatore straniero lo aveva eguagliato. Oggi, a quasi 70 anni di distanza, Lautaro ha raggiunto quel traguardo, confermando il suo status di leggenda contemporanea dell’Inter.

Lautaro Martinez simbolo e trascinatore dell’Inter

NELLA STORIA – Il record di 133 gol non è solo un numero, ma un simbolo del rapporto speciale che Lautaro ha costruito con l’Inter e i suoi tifosi. Nonostante gli inevitabili alti e bassi, l’argentino ha sempre dimostrato fedeltà e attaccamento alla maglia. Rifiutando negli anni, proposte di trasferimento e scegliendo di restare per continuare a scrivere la sua storia in nerazzurro. Ora, con questo traguardo raggiunto, Lautaro Martinez può legittimamente essere considerato uno dei più grandi stranieri ad aver indossato la maglia dell’Inter. Il record di Nyers eguagliato è “solo” una tappa. A 27 anni, infatti, ha ancora molte stagioni davanti a sé per continuare a segnare e superare altre leggende del club. Puntando ora ai grandi nomi italiani della storia nerazzurra, come Alessandro Altobelli (209 gol) e Giuseppe Meazza (284 gol). Ma più di ogni altro primato personale, quello che conta per il “Toro” è il successo della squadra, e il suo contributo sarà cruciale per le ambizioni dell’Inter nelle prossime stagioni.