Lautaro Martinez stecca da capitano: il numero 10 vuole ripartire subito

Lautaro Martinez, nel match di ieri contro il Bayern Monaco, ha indossato la fascia di capitano. Il numero 10 però non ha convinto, sbagliando un gol e perdendosi Pavard sul vantaggio tedesco

STOP – Lautaro Martinez si ferma. El Toro non si è infortunato, ma ieri contro il Bayern Monaco ha forse offerto la peggior prestazione stagionale. Il classe ’97, che per l’occasione ha indossato la fascia di capitano, manca l’appuntamento con il gol a porta sguarnita su un grandissimo assist di Gosens. Poi sul gol dei bavaresi è lui a perdersi Pavard su calcio d’angolo. Oltre a questi due episodi, l’attaccante nerazzurro è apparso impreciso anche in giocate che rappresentano il suo trademark. Probabile che il numero 10 fosse a corto di energie: poco male, perché la partita di ieri sera non contava nulla.

LA JUVE PER RIPARTIRE – Sostituito nel secondo tempo, Lautaro ha potuto così ricaricare le pile in vista della supersfida di domenica sera contro la Juventus, partita da non sbagliare per risalire la classifica. Visto l’infortunio di Lukaku, toccherà ancora all”argentino guidare l’attacco nerazzurro, supportato da uno tra Correa e Dzeko. La stagione dell’Inter passa anche dalla sfida contro i bianconeri: obiettivo non fallire, ma utilizzare l’occasione per ripartire. El Toro lo sa e farà di tutto per rendersi decisivo.