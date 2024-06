Lautaro Martinez spezza la maledizione? Il gol dal dischetto

Lautaro Martinez ha cercato di spezzare la maledizione dagli undici metri la scorsa notte nell’amichevole tra Argentina e Guatemala. Lionel Messi gli ha fatto un grandissimo favore.

GOL SU RIGORE – Argentina–Guatemala è finita con il risultato di 4-1, è stato un dominio della Seleccion come tranquillamente si poteva predire. Le notizie della notte infatti sono altre, a partire dalla prestazione di Valentin Carboni e finendo con il calcio di rigore segnato da Lautaro Martinez. Sì, avete capito bene! Il toro non ha sbagliato dagli undici metri nonostante i suoi precedenti, soprattutto in questa stagione. Più errori che gol nel 2023-2024 per l’argentino, trend in miglioramento?

Lautaro Martinez e la maledizione dal dischetto

MALEDIZIONE – Quella di Lautaro Martinez non è proprio una maledizione. La questione è molto semplice e l’abbiamo appurata sulla nostra pelle: il numero 10 dell’Inter non sa battere i calci di rigore. Ha sbagliato 8 rigori in carriera (esclusi quelli durante le lotterie), solo quest’anno ben 3. Atalanta, Bologna in Coppa Italia e Atletico Madrid in Champions League. Lautaro Martinez è costato a Simone Inzaghi la qualificazione ai quarti di finale della competizione nazionale, ha anche dato la botta definitiva nella notte di Madrid. Nella scorsa notte ha rivisto la luce, incrociando il suo tiro e beffando il portiere avversario. Che magari sia un nuovo inizio!