Lautaro Martinez, solo un gol contro l’Udinese ma in un giorno speciale

Lautaro Martinez punta a sbloccarsi nel match con l’Udinese, squadra contro la quale finora non ha mai perso. Con i friulani ha realizzato una sola rete, ma in un’occasione indimenticabile per i nerazzurri.

CACCIA ALLA RETE – Lautaro Martinez non segna in campionato dalla trasferta contro il Sassuolo e contro l’Udinese punta a tornare nel tabellino dei marcatori (vedi articolo). Con i bianconeri, l’argentino ha finora collezionato cinque presenze in Serie A, saltando solo la sfida di ritorno del 2019/20 per l’espulsione rimediata contro il Cagliari nel turno precedente. Le statistiche sorridono a Lautaro Martinez: tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nei precedenti con l’Udinese. Il primo incontro risale al 2018/19 ed è la vittoria dell’Inter per 1-0 firmata da Mauro Icardi su rigore a San Siro. Un solo gol messo a segno dall’attaccante di Bahia Blanca ai friulani. Nel 5-1 dello scorso campionato con cui i nerazzurri chiudono una stagione trionfale culminata con la conquista dello scudetto. Lautaro Martinez realizza il gol del momentaneo 3-0 su rigore, prima di lasciare il campo tra gli applausi. Domani El Toro cerca la sua seconda rete contro l’Udinese, per continuare sulla strada intrapresa dopo l’importante successo di Empoli.