Lautaro Martinez sempre più simbolo Inter: tutti i record scritti contro il Bayern Monaco

Lautaro Martinez è l’MVP di Inter-Bayern Monaco (2-2), ritorno dei quarti di finale di Champions League 2024/25. Il capitano interista non solo firma la qualificazione alla semifinale (contro il Barcellona) ma aggiorna pesantemente i suoi record in nerazzurro.

UOMO SQUADRA – Trovare un uomo copertina per Inter-Bayern Monaco di ieri sera è quasi impossibile. Proprio perché il passaggio di turno dei nerazzurri è merito innanzitutto della straordinaria organizzazione di Simone Inzaghi, che lo ha ribadito anche a fine partita. Tuttavia è oggettivamente inscalfibile la firma di Lautaro Martinez su questa doppia sfida contro il Bayern Monaco. Il capitano segna il primo gol dell’Inter sia all’andata sia al ritorno (in cui è l’MVP), ma questi quarti di finale sono una dichiarazione d’intenti e di status che va ben oltre le realizzazioni. Che però a loro volta aiutano a incidere ancor più a fondo il nome del Toro nella storia nerazzurra.

Lautaro Martinez e i nuovi record nella storia dell’Inter

STRISCIA APERTA – Con il gol del momentaneo 1-1 contro il Bayern Monaco, Lautaro Martinez trova la rete per la quinta partita di fila in Champions League, salendo così a 8 marcature in questa edizione. Un dato di straordinaria continuità, che diventa storico se si guarda al passato. Perché nessun giocatore nella storia dell’Inter era riuscito in a infilare un trend come questo. L’ultimo ad avvicinarsi fu il connazionale Hernan Crespo, con 4 partite consecutive in gol nella Champions League 2002/03. Numeri che certificano quanto sia cresciuto Lautaro Martinez come leader della splendida orchestra di Inzaghi. E che continuano a farlo salire nelle classifiche all time di questo club.

DOPPIA CIFRA TONDA – L’1-1 di Inter-Bayern Monaco per Lautaro Martinez rappresenta il gol numero 20 in Champions League coi nerazzurri. Il capitano allunga così sempre più in vetta ai marcatori interisti di questa competizione. Ora il prossimo nel mirino è Roberto Boninsegna, autore di 29 reti in Europa con l’Inter (ma solo 4 in Coppa dei Campioni). E soprattutto il Toro fa ancor di più cifra tonda. Perché quello che fa esplodere San Siro al 58′ di ieri sera è il gol numero 150 di Lautaro Martinez con l’Inter. Numero che lo rende sempre di più il miglior marcatore straniero della storia nerazzurra, oltre che sempre più sesto nella classifica generale (al quinto posto c’è Sandro Mazzola con 158 reti). Numeri che potrebbero sembrare meramente fini a se stessi, ma che in realtà confermano l’importanza imprescindibile di Lautaro Martinez in questa Inter.