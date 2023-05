Lautaro Martinez si esalta quando vede rosso(nero): adesso -1 ovunque

Lautaro Martinez segna il gol che decide Inter-Milan (1-0) e che vale la finale di Champions League. L’argentino si porta a un solo passo da un (doppio) record.

TORO INFUOCATO – Lautaro Martinez non era stato uno dei protagonisti principali nella semifinale di andata tra Inter e Milan. Oggi invece, com’è giusto che sia, la copertina è tutta sua. Perché è lui, da capitano, a segnare il gol che abbatte i rossoneri. E che riporta l’Inter in finale di Champions League, tredici anni dopo l’ultima volta. Confermandosi, ancora una volta, l’uomo dei derby.

NON C’È DUE SENZA TRE – Con il micidiale sinistro di ieri sera, Lautaro firma il terzo gol in cinque derby stagionali. Perché il suo segno era già arrivato in Supercoppa Italiana, con lo splendido tocco di esterno che suggella il 3-0 finale. E poi nel successivo scontro in campionato, un’incornata che decide la vittoria nerazzurra, per 1-0 come ieri. Il capitano nerazzurro sale così a 8 reti contro il Milan, che diventano quindi (a parità con il Cagliari) la sua vittima preferita in carriera. Il vero traguardo è però un altro.

TRIPLA CIFRA – Il gol che decide l’1-0 dell’Inter sul Milan non solo porta i nerazzurri in finale di Champions League, a Istanbul il 10 giugno. Quella è anche la rete numero 99 di Lautaro Martinez in maglia nerazzurra. Il Toro è quindi a un solo gol di distanza dalla tripla cifra, 100 reti in maglia Inter. Un traguardo raggiunto (e superato) solo due volte negli ultimi 25 anni. Da Christian Vieri (123 gol) e Mauro Icardi (124). Che però con l’Inter non hanno vinto nulla, a differenza del numero 10 argentino. Che partita dopo partita incide sempre più a fondo il suo nome nella gloriosa storia nerazzurra.