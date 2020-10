Lautaro Martinez, Shakhtar Donetsk-Inter per ripartire: un dato confortante

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Lautaro Martinez, dopo un inizio di stagione scoppiettante, si è inceppato nelle sfide contro Milan, Borussia Monchengladbach e Genoa. Proprio nella sfida contro i liguri l’argentino è apparso nervoso. Adesso è tempo di un’altra notte europea in cui l’argentino deve essere protagonista

INCEPPATO – Lautaro Martinez ha iniziato la stagione con la maglia nerazzurra in maniera scintillante. Tre gol in altrettante presenze in Serie A ed ottime prestazioni anche con la maglia dell’albiceleste. Poi tre partite abbastanza anonime dell’argentino che contro Milan, Borussia Monchengladbach e Genoa non è riuscito ad incidere. Domani sera va in scena la seconda giornata di Champions League dove l’Inter affronterà, in Ucraina, lo Shakhtar Donetsk. Proprio contro la squadra ucrania, “El Toro” era stato determinante nelle semifinali di Europa League, dove aveva fornito una prestazione di altissimo livello scollandosi di dosso, definitivamente, tutte le critiche e le voci di mercato che ne avevano minato il rendimento sino a quel punto della stagione. Due mesi dopo, ancora una volta, può essere lo Shakthar il giusto trampolino di lancio per l’argentino.

CONTINUITA’ – Lautaro è apparso molto nervoso a Genova: una prestazione non di alto livello e la frustrazione sfogata in panchina dopo la sostituzione. L’argentino, infatti, non appare tranquillo e ciò, probabilmente, è dovuto ad un calo di rendimento che nessuno, e probabilmente nemmeno lui, si attendeva. Adesso serve una prestazione di alto livello, contro un’avversaria difficile ma che l’Inter ha dimostrato di poter battere non più tardi di due mesi fa e proprio grazie ad una super-prestazione del numero 10 nerazzurro. La partita di Kiev, in programma domani alle 18:55, è, ancora una volta, un crocevia fondamentale per la stagione dell’Inter e di Lautaro Martinez.