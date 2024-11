Lautaro Martinez, una scelta evitabile. L’Inter aspetta il vero Toro

Lautaro Martinez è stato convocato dal commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni per gli impegni relativi alle qualificazioni per i Mondiali del 2026: il Toro ha accettato la convocazione, nonostante un elemento evidenziato all’Inter.

LA SITUAZIONE – Il rendimento di Lautaro Martinez rappresenta un po’ l’esemplificazione di questo inizio di stagione dell’Inter di Simone Inzaghi. Il Toro sta disputando un’annata a corrente alternata, alternando buone prestazioni a partite giocate senza la consueta cattiveria agonistica che ne ha caratterizzato l’ultima stagione in nerazzurro. L’attaccante dei nerazzurri, dopo aver saltato la preparazione estiva a causa della conclusione tardiva della Copa America, sembrava aver ingranato dopo la prima doppietta stagionale sul campo dell’Udinese. Poi sono tornate le difficoltà di inizio stagione.

Lautaro Martinez non rinuncia all’Argentina: un beneficio in meno per l’Inter

SCELTA MANCATA – Rifiutando la convocazione dell’Argentina, ampiamente prima nelle qualificazioni per la partecipazione ai Mondiali del 2026, Lautaro Martinez avrebbe potuto evitarsi un nuovo viaggio in Sudamerica, concentrandosi in maniera totalizzante sull’Inter. Non vi è dubbio che il Toro tenga alla squadra nerazzurra, alla quale ha ulteriormente professato la sua appartenenza con il rinnovo del contratto in estate, ma la mancata comprensione di quello che sarebbe più ragionevole fare in questo momento non fa altro che complicare sia la stagione dei nerazzurri che la sua. Lo stato di forma dell’argentino, infatti, risente dei vari trasferimenti dal Sudamerica all’Italia che puntualmente si svolgono in occasione di ogni sosta per le Nazionali. Evitarli avrebbe consentito di vederlo in una forma migliore al ritorno del campionato.