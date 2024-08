Lautaro Martinez scalpita: Inter-Lecce occasione perfetta

Lautaro Martinez scalpita per una maglia da titolare in Inter-Lecce (domani alle 20.45). Il capitano non vede l’ora di ritrovare il gol, dando seguito a una coincidenza molto fortunata.

GRANDE ATTESA – San Siro si prepara a una grande serata in vista di Inter-Lecce di domani (ore 20.45). I nerazzurri torneranno tra le mura amiche 97 giorni dopo l’ultima volta. Con le due stelle sopra lo stemma. I tifosi non vedono l’ora di riabbracciare i Campioni d’Italia. E gli uomini di Simone Inzaghi vogliono cancellare in fretta il pareggio di Genova alla prima giornata. A partire da Lautaro Martinez, il capitano dell’Inter bistellata. Che ha diversi motivi per scalpitare in vista di domani.

ANNATA STELLARE – Sabato scorso non si è vista la miglior versione di Lautaro Martinez. E non potrebbe essere altrimenti per un giocatore che ha giocato pressoché ininterrottamente da agosto 2023 a luglio 2024. Vincendo la Serie A con l’Inter e la Copa America con l’Argentina, entrambe da capocannoniere (35 gol totali in stagione). Un anno straordinario culminato col rinnovo di contratto delle scorse settimane, che legherà Lautaro Martinez all’Inter fino al 2029. Il Toro arriva quindi a questa stagione con parecchia ruggine da smaltire. Ma anche con la stessa voglia di continuare a segnare e a vincere in nerazzurro. E Inter-Lecce di domani è l’occasione perfetta per ritrovare il feeling con la rete.

DIGIUNO DA FERMARE – Al momento Lautaro Martinez non segna a San Siro da quasi sei mesi. L’ultima volta fu infatti lo scorso 28 febbraio, con lo splendido sinistro da fuori area nel 4-0 rifilato all’Atalanta. Fatalità, esattamente tre giorni dopo un altro 4-0, in cui il capitano nerazzurro segnò addirittura una doppietta. Coincidenza, proprio in casa del Lecce che arriverà domani a Milano. E considerando il compleanno di ieri, domani sera è l’occasione perfetta per il Toro per archiviare la prima giornata e ripartire alla grande. Del resto, dalla stagione 2019/20 Lautaro Martinez non ha mai fallito l’appuntamento con la seconda giornata di campionato.