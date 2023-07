Lautaro Martinez osserva il mercato e intanto scala tutte le gerarchie dell’Inter

Lautaro Martinez si appresta a iniziare la sesta stagione con la maglia dell’Inter. Con uno status completamente diverso nella rosa nerazzurra, grazie anche al mercato.

RIFONDAZIONE IN CORSO – L’estate 2023 sta portando grandi, grandissimi cambiamenti in casa Inter. Che di riflesso hanno effetto anche su Lautaro Martinez, attuale numero 10. L’ultimo “superstite” dello zoccolo duro che ha rappresentato gli ultimi cinque (se non di più) anni nerazzurri. Nell’arco di una settimana, infatti, l’Inter ha salutato alcuni dei suoi leader storici. Nell’ordine: Milan Skriniar, Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic e (forse?) Samir Handanovic. Una serie di addii che cambiano il ruolo di Lautaro Martinez nella rosa nerazzurra.

MERE STATISTICHE – Partiamo dai freddi numeri. Complice l’anno sabbatico di Romelu Lukaku a Londra (e in attesa di conoscere il suo domicilio per la stagione 2023/24), Lautaro Martinez è già da tempo il capocannoniere dell’Inter attuale, con 102 gol all’attivo. Ma con gli addii di Skiniar, D’Ambrosio, Brozovic e Handanovic, il Toro diventa improvvisamente anche il nerazzurro più presente dell’attuale rosa. Con 238 presenze complessive guida la classifica davanti a Stefan de Vrij (203), arrivato a Milano nella stessa estate (correva l’anno 2018). Seguono poi Nicolò Barella (187 presenze dal 2019 a oggi) e Alessandro Bastoni (164 presenze e un rinnovo fresco fresco). Un criterio più che sufficiente a certificare in modo definitivo il nuovo peso dell’argentino. In attesa di un ulteriore riconoscimento.

LEADER TOTALE – Con questo mercato, l’Inter ha già dato un taglio netto a un grosso ramo del recente passato. Abbassando di riflesso anche l’età media, visti gli arrivi di Marcus Thuram (classe 1997) al posto di Dzeko (1986), e di Davide Frattesi (1999) al posto di Brozovic (1992) e Gagliardini (1994). E in questo vuoto di anzianità nerazzurra diventa obbligatorio trovare nuovi leader. In tal senso, con Lautaro Martinez l’Inter va sul sicuro. Nelle ultime due stagioni il Toro è cresciuto tantissimo dal punto di vista della leadership e della personalità. Arrivando fino a guidare i compagni in finale di Champions League con la fascia da capitano al braccio. E se il primo scenario (tornare in finale) è affidato al calcolo delle probabilità, sul secondo non vi sono dubbi. Quasi certamente Lautaro Martinez sarà il nuovo capitano dell’Inter. Guidando i nerazzurri ovunque e dovunque, da nuovo leader riconosciuto universalmente.