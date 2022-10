Lautaro Martinez sbloccato! Verso Inter-Salernitana con un obiettivo

Lautaro Martinez è tornato al gol contro il Barcellona, e ora si prepara a Inter-Salernitana (domenica ore 12.30). Per l’argentino uno stimolo che viene anche dalle semplici statistiche.

TORO LIBERATO – L’ultimo gol di Lautaro Martinez con l’Inter, prima di quello al Barcellona (qui il video), risaliva al 30 agosto contro la Cremonese. Un digiuno lungo, a cui i tifosi nerazzurri sono per certi versi abituati con l’argentino. Che però, a differenza delle stagioni precedenti, quest’anno non è rimasto a secco allo stesso modo. In questo mese e mezzo di astinenza, il Toro ha comunque dimostrato una crescita molto elevata dal punto di vista della leadership, caricandosi sulle spalle l’attacco (e non solo) dell’Inter. Non si è innervosito lasciandosi travolgere dalla frenesia di segnare. E lo dimostra proprio l’ultima prova in Champions League, in cui il gol è solo una delle tante ottime cose fatte da Lautaro Martinez in campo. Ma un attaccante, si sa, vive di numeri, e quindi è bene che il 10 nerazzurro torni alla rete anche in campionato.

OBIETTIVO – Il prossimo impegno di Serie A vede l’Inter affrontare la Salernitana, domenica nel lunch match delle 12.30. Un banco di prova ideale per Lautaro Martinez per ritrovare la via del gol anche in campionato, dove finora ha 3 reti all’attivo. L’avversario poi è particolarmente fortunato per il Toro. In soli due incontri coi campani, il 10 argentino ha segnato ben 4 reti, di cui tre nella stessa sfida (il 5-0 a San Siro dello scorso 4 marzo). Non è la squadra a cui Lautaro Martinez ha segnato di più, quella al momento rimane il Cagliari (8 gol in altrettante partite). Seguito poi dal Milan, contro cui l’attaccante di Bahia Blanca ha segnato 5 reti. Una sola in più di quelle rifilate alla Salernitana. Uno stimolo in più, quindi, per ritrovare il gol anche in campionato, e rinforzare sempre più la sua centralità nell’attacco dell’Inter.