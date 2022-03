Lautaro Martinez, Salernitana andata e ritorno: ai campani l’ultimo gol in A

Lautaro Martinez, dalla Salernitana alla Salernitana. Non un girone intero di distanza (visto il calendario asimmetrico), ma è dal lontano 17 dicembre che non arriva il gol in Serie A. Proprio ai campani.

ANDATA E RITORNO – Per Lautaro Martinez la sfida di domani contro la Salernitana assumerà contorni importanti. L’attaccante argentino, infatti, non segna in campionato (su azione) proprio contro i campani. Era l’ormai “lontano” 17 dicembre e il numero 10 dell’Inter aveva siglato il gol dello 0-4 al minuto 77. Da allora, più nulla in Serie A. Soltanto un gol, in Supercoppa Italiana e su rigore. Troppo poco viste le qualità del Toro. Che ora è chiamato a sbloccarsi e soprattutto a sbloccare l’intero attacco nerazzurro, a secco ormai da quattro partite consecutive. Lautaro Martinez ha già dimostrato di saper bucare la Salernitana. Dall’andata al ritorno, è tempo di tornare al gol.