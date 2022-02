Lautaro Martinez, rompi l’incantesimo! Serve timbrare ad Inter-Sassuolo

Lautaro Martinez domani scenderà in campo dal primo minuto in Inter-Sassuolo. Basta rinviare la via del gol, i nerazzurri hanno bisogno del timbro argentino

NUMERI − Si dice per una squadra che vincere aiuta a vincere soprattutto se arriva da un piccolo momento di flessione. Stessa cosa può essere espressa anche per un attaccante. Si parla ovviamente di Lautaro Martinez, che nelle ultime 10 partite stagionali ha segnato solamente un gol ed è a secco in Serie A dal 2021. In poche parole, il Toro deve ritrovare il gol con l’Inter e anche in fretta! La precisazione Inter è legittima proprio perché è con la maglia nerazzurra che l’argentino ultimamente sta facendo una fatica enorme a trovare la via del gol. In Nazionale, durante le gare di qualificazione di gennaio, ha siglato due reti consecutive contro Cile e Colombia. L’unica rete messa a referto in questo 2022 nerazzurro è stata nel momentaneo 1-1 in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Gol, peraltro, siglato su calcio di rigore.

Lautaro Martinez, un 2022 interista finora grande tabù

ROMPERE L’INCANTESIMO − Per Lautaro Martinez è arrivata l’ora di rompere l’incantesimo. L’Inter ha necessariamente bisogno dei suoi gol. Una squadra che ha il dovere di lottare per grandi traguardi, non può fare a meno del suo attaccante principe. Di colui, sul quale la società ha puntato tantissimo rinnovandogli il contratto con un ingaggio maggiore e per il quale qualche anno addietro sono state mandate al mittente avances e cifre importanti da Barcellona e Real Madrid. In Inter-Sassuolo, Lautaro Martinez deve ritrovare la via del gol. Continuare a rimandare non è assolutamente un bene poiché da piccolo caso l’argentino può veramente diventare un enorme problema per Simone Inzaghi. La frase social di ieri (vedi articolo) lascia ben sperare tutto il mondo Inter, adesso è arrivato il momento di passare ai fatti.