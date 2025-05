Lautaro Martinez rompe solo record con l’Inter! Ne arriva un altro

Lautaro Martinez continua a battere record con la maglia dell’Inter. L’argentino in Champions League non ha eguali nella storia nerazzurra, stavolta col Barcellona ha segnato un altro gol pesante.

GOL IMPORTANTI – Mai nella sua carriera Lautaro Martinez era stato così decisivo in Champions League! Il Toro ne ha segnati nove in questa edizione e non era mai arrivato vicino a questa cifra. Prima del 2024-2025 tanti avevano dubbi sulla sua posizione in ambito europeo e sui suoi numeri, che francamente erano abbastanza deludenti. Al suo primo anno post-rinnovo da campione Lautaro Martinez ha risposto a suon di gol e giocate decisive: partendo dal Feyenoord per finire pochi giorni fa al Barcellona a San Siro.

RECORD SU RECORD – Lautaro Martinez martedì ha toccato un altro record nella storia dell’Inter. In una singola edizione di Champions League solo uno ha fatto 9 gol: Hernan Crespo. In finale il Toro potrebbe entrare ancora una volta nella leggenda meneghina. Con la rete a porta vuota su assist di Denzel Dumfries è inoltre salito a quota 21 in Champions League. Nessuno è come lui nell’Inter contando anche la Coppa Campioni. All’età di 27 anni il 10 con la fascia al braccio sta dimostrando sempre di più quanto sia importante e quanto meriti di essere tra i migliori attaccanti al mondo!