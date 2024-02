Lautaro Martinez si prepara a Roma-Inter per sfatare un tabù

Lautaro Martinez si prepara a guidare i compagni in Roma-Inter di sabato (ore 18). Per l’argentino un tabù da sfatare contro i giallorossi, soprattutto allo Stadio Olimpico.

MOTORE CALDO – Lautaro Martinez non è stato propriamente tra i migliori del big match contro la Juventus. Confermando quanto l’Inter non sia dipendente dal suo capitano, quanto meno in termini di gol. Il Toro manca così il primo appuntamento per superare definitivamente Mauro Icardi nella classifica all time dei marcatori nerazzurri. Tuttavia ha già l’occasione per rifarsi, nello specifico nell’anticipo di sabato, quando alle 18 si giocherà Roma-Inter. In un match in cui Lautaro Martinez giocherà una sfida nella sfida.

COLPO IN CANNA – Roma-Inter di sabato sarà il dodicesimo incontro coi giallorossi per il capitano nerazzurro. Che nei precedenti undici ha messo a referto un solo gol. Nello specifico quello del momentaneo 3-0 nella sfida del 23 aprile 2022, finita poi 3-1 grazie alla rete del futuro compagno Henrikh Mkhitaryan. Solo un gol in undici incontri per Lautaro Martinez contro la Roma. Che la rendono quindi un avversario tabù ben più di Genoa e Chievo (0 gol in 7 partite complessive). Un trend negativo che il 10 dell’Inter punta a interrompere quanto prima.