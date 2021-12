Lautaro Martinez ritrova la Serie A: col Cagliari per segnare ancora

In Inter-Cagliari Lautaro Martinez deve tornare ad essere protagonista. L’argentino deve scrollarsi di dosso la brutta prestazione di Madrid, magari con un gol.

STRISCIA APERTA – L’Inter torna a giocare in Serie A e quindi Lautaro Martinez mette il Cagliari nel mirino. Dopo la parentesi Champions League l’argentino torna in quella che possiamo definire la sua comfort zone. Il suo percorso in campionato dall’ultima sosta è netto: tre partite giocate, tre reti. Si è fermato giusto con la Roma, quando non è proprio entrato in campo. La gioia del gol servirebbe a lui e alla squadra per scrollarsi di dosso l’amarezza della sconfitta di Madrid.

RIPRENDERSI DALLA CHAMPIONS – Proprio Lautaro col Real ha giocato una delle sue peggiori partite in stagione. Il derby rimane ancora imbattibile in questa poco edificante classifica, ma la Champions in generale fino ad ora non lo ha visto come protagonista. Nessun gol e tanti errori anche nelle partite migliori. Madrid ha rappresentato uno sgradito punto di arrivo. Da dimenticare al più presto. Per questo serve una scossa già col Cagliari.

INDICARE LA VIA – L’argentino ha un buon feeling coi rossoblù. Qualunque problema fisico avesse contro la Roma ormai è smaltito. E serve la sua carica per affrontare al meglio le ultime sfide prima della sosta natalizia. Questo fa chiaramente rima con gol. Lautaro Martinez sa quello che deve fare. Aggiornare la classifica marcatori è il miglior modo per prepararsi agli ottavi.