Lautaro Martinez ritrova la forma a Milano. Si attende solo l’annuncio

L’Inter giocherà a Londra senza Lautaro Martinez. Ma questo si sapeva già: l’attaccante argentino è rientrato a Milano per ritrovare la miglior condizione in vista della prima partita ufficiale contro il Genoa.

FORMA – Lautaro Martinez, come ben noto durante la giornata di oggi, non è salito sul volo che ha portato l’Inter a Londra in vista dell’ultima amichevole pre-stagionale contro il Chelsea. L’attaccante nerazzurro ha deciso di restare a Milano per ritrovare la forma dopo due settimane di stacco passate con la famiglia in vacanza al termine della vittoria in Copa America. L’argentino adesso dovrà ritrovare la forma in vista del 17 agosto, data cerchiata in rosso a Marassi nell’esordio stagionale contro il Genoa. L’Inter nel frattempo è partita alla volta della Gran Bretagna con qualche sicurezza in più, in attesa di riabbracciare la forma migliore del capitano.

Tra foto e firma: Lautaro Martinez sempre più nerazzurro

FIRMA – Lo stesso capitano, in attesa di rinnovo, nelle ultime ore ha scattato in Piazza Duomo davanti a centinaia di tifosi. Il primo pensiero va senza ombra di dubbio al prossimo rinnovo che la stella di Bahia Blanca ha sottoscritto con il club nerazzurro. Lautaro Martinez, dopo qualche piccolo tira e molla a fine maggio, ha deciso di accettare la proposta – al limite – dell’Inter. Marotta ha offerto a Lautaro Martinez tutto quello che poteva: l’argentino ha firmato fino al prossimo giugno del 2029 con un contratto che andrà a sfiorare i dieci milioni di euro netti a stagione.