Lautaro Martinez, goditi il meritato riposo: tandem pronto per Inter-Napoli

Lautaro Martinez da inizio stagione sta trascinando l’attacco nerazzurro, il che lo ha portato anche ad arrivare al Mondiale con l’Argentina non al 100%. Questo, comunque, non gli ha impedito di dare il suo contributo per la vittoria finale. Ora, in vista di Inter-Napoli, può godersi il meritato riposo.

RIPOSO – Lautaro Martinez, da inizio stagione, non si è ancora fermato. Prima le partite in maglia Inter, con la quale – a suon di gol – ha aiutato la squadra in campionato e soprattutto a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. L’assenza di Romelu Lukaku ha portato il numero dieci nerazzurro a fare gli straordinari insieme a Edin Dzeko per trascinare l’attacco nerazzurro. Poi il Mondiale, con la vittoria finale e i festeggiamenti. Adesso Lautaro Martinez può godersi il meritato riposo in vista dell’inizio della seconda parte di stagione.

TANDEM D’ATTACCO – Per Inter-Napoli del 4 gennaio, infatti, Lautaro Martinez può lasciare il posto al tandem composto proprio da Lukaku e Dzeko. I due contro la Reggina sono andati entrambi in gol e hanno mostrato un buono stato di forma (vedi articolo). Specialmente il belga, in ripresa dopo gli infortuni della prima parte di stagione. Ai nerazzurri servirà il miglior Lautaro Martinez e, considerato il ritmo di gare ogni tre giorni da disputare sin dal ritorno del campionato, un turno (anche solo parziale) di riposo per lui sarà fondamentale.