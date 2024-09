Lautaro Martinez responsabilizzato: all’Inter una mentalità diversa

Lautaro Martinez è il capitano nerazzurro, colui che ha trascinato l’Inter alla conquista dello scudetto e di altri trofei in Italia. Il calciatore argentino è già ampiamente responsabilizzato, in campo e fuori.

IL PUNTO – Lautaro Martinez è ancora a secco nel suo travagliato inizio di stagione con l’Inter. Sicuramente ciò non rappresenta una realtà con cui il Toro convive facilmente, considerata la sua voglia di incidere sempre in campo oltre che nei rapporti con i compagni. Il graffio finora mancato nel rettangolo di gioco si associa, però, a un’evidente responsabilizzazione cui il capitano nerazzurro ha dimostrato di essere andato incontro grazie a un processo svoltosi nei suoi anni all’Inter. Arrivando a una situazione, come quella attuale, nella quale la gestione di una fase difficile avviene in maniera matura e professionale.

Lautaro Martinez convinto delle sue doti: da qui potrà ripartire con l’Inter!

UNA SPIEGAZIONE – Magari non è un caso che alle difficoltà iniziali di Lautaro Martinez si stiano aggiungendo quelle dell’Inter, incapace di vincere nelle ultime due sfide di Serie A. Le attenuanti a vantaggio del Toro sono tante, a partire dalla scarsa preparazione estiva fino ad arrivare all’esigenza di fare i conti con un affaticamento muscolare dopo solo una partita di gioco e ai successivi impegni con la Nazionale in Sudamerica. Ma il capitano, responsabilizzato nel suo ruolo, non è alla ricerca di giustificazioni per il proprio rendimento.

IL BINOMIO – Lautaro Martinez sa che il fatto di iniziare a performare come lui è in grado di fare potrebbe incidere anche sulla squadra nerazzurra nel suo complesso. L’Inter non è Lautaro-dipendente, ma è chiaro che i gol e gli assist del proprio capitano potrebbero trascinarla sia dal punto di vista del risultato che sul piano emotivo. Per fondare tutti insieme la propria ripartenza, con il ruolo del timoniere già ben definito.