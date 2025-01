Lautaro Martinez nella storia: tutti i record dopo la tripletta in Inter-Monaco

Lautaro Martinez firma la qualificazione diretta dell’Inter agli ottavi della Champions League 2024/25 con una tripletta al Monaco. E aggiorna nuovamente i suoi record in nerazzurro.

SCUSATE IL RITARDO – Lautaro Martinez chiude il mese di gennaio 2025 con una statistica leggermente confortante. 8 gol in altrettante partite per il capitano dell’Inter, che trova anche la prima tripletta in Champions League. Schiantando il Monaco e trascinando i nerazzurri direttamente agli ottavi, risparmiandosi così un ulteriore doppio impegno a febbraio (a differenza del Milan, prossimo avversario in Serie A). Il numero 10 contro il Monaco gioca una partita ai limiti della perfezione, dimostrando una ritrovata forma fisica ottimale. E togliendosi lo sfizio di aggiornare ulteriormente i suoi record con la maglia dell’Inter. Vediamo quali nel dettaglio.

Lautaro Martinez, trascinatore indiscusso! I numeri

UOMO CHAMPIONS – Con la tripletta in Inter-Monaco, Lautaro Martinez sale a 5 reti in questa edizione della Champions League. Diventando di conseguenza il miglior marcatore nerazzurro di sempre in questa competizione, con 17 reti totali. Uno in più del leggendario Sandro Mazzola. Tuttavia, se si considerano anche i turni preliminari, Adriano Leite Ribeiro rimane primo con 18 marcature. Un paletto che Lautaro Martinez potrà provare a superare già nelle prossime sfide degli ottavi (in attesa di conoscere l’avversario).

SEMPRE PIÙ IN ALTO – La prima tripletta di Lautaro Martinez in Champions League porta a 20 i gol totali del Toro in Europa con la maglia dell’Inter, considerando le 3 reti in Europa League tra il 2018 e il 2020. Questo rende il capitano nerazzurro il terzo miglior marcatore nerazzurro di sempre in campo europeo. Davanti a lui solo due leggende del calibro di Alessandro Altobelli (29 reti, di cui solo 4 in Coppa dei Campioni) e Roberto Boninsegna (22 reti, ma appena 3 in Coppa dei Campioni). E a proposito di classifiche all time, Lautaro Martinez sale a 144 gol totali in nerazzurro, superando così Benito Lorenzi (143), e diventando il sesto miglior marcatore nella storia dell’Inter. Record su record per Lautaro Martinez, che tuttavia continua a mettere il bene collettivo al centro, come ricordato anche ieri al termine di Inter-Monaco.