Lautaro Martinez quest’anno ha fatto un nuovo passo avanti

Lautaro Martinez ha abituato il mondo Inter a continui passi avanti. Uno che gli mancava era il rendimento in Champions League. E in questa stagione ha voluto dimostrare di poter fare la differenza anche in coppa.

CRESCITA COSTANTE – La carriera di Lautaro Martinez vive di continui passi avanti. Più il giocatore cresce, più guadagna status, più sembra arrivare al top, più trova modi per aumentare ancora il suo rendimento e la sua influenza. Lo scudetto della seconda stella è stato un passo importante per lui. Dopo anni di apprendimento e sviluppo, nel 2023-2024 l’attacco dell’Inter era sulle sue spalle. Era lui il leader, il riferimento. E il capitano. La risposta è stata una stagione da MVP e capocannoniere della Serie A, col titolo vinto. Un punto di arrivo che sembrava un possibile picco assoluto. Invece il Toro aveva ancora qualcosa da dimostrare. In un ambito specifico.

Lautaro Martinez ha trovato la sua dimensione

BANCO DI PROVA – Lautaro infatti non aveva mai trovato una sua vera dimensione in Champions League. Nella sua carriera ha trovato dei gol nelle notti europee, anche su palcoscenici importanti. Ma mancava un suo impatto totale, decisivo, dominante. Mancava quel riconoscimento da leader della squadra. Così la Champions 2024-2025 è diventata un banco di prova. In cui l’argentino ha dimostrato di avere dentro di sé questo ulteriore step di crescita.

DIMOSTRAZIONE – Il tarlo del capitano, la molla motivazionale, parte dall’eliminazione con l’Atletico Madrid della scorsa stagione. Un doppio turno dove si ricordano solo i suoi errori. E non a caso l’eliminazione dell’Inter. Lautaro voleva riscattarsi. In primis a livello personale. Sapeva di poter dare di più. Di poter decidere anche in Champions League. Così ha fatto parlare il campo. I suoi gol in coppa sono nove, record personale. Più di quelli che ha segnato nelle ultime quattro edizioni sommati. Per capirci, nel 2022-2023, l’anno dell’altra finale, i suoi gol erano stati tre. Questa volta invece cinque gol sono arrivati nei gironi, con la tripletta nella decisiva partita col Monaco. Altri quattro poi nella fase a eliminazione. Uno al Feyenoord, due al Bayern (uno andata e uno ritorno), uno al Barcellona. Un rendimento in crescendo al crescere dell’importanza dell’impegno. Col capolavoro di San Siro coi catalani, giocando praticamente da infortunato. Un impatto da giocatore determinante. Un altro step di crescita compiuto per il capitano dell’Inter.