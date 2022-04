Lautaro Martinez, quattro reti nel momento decisivo. Ora caccia al record

Lautaro Martinez è reduce da quattro gol consecutivi con l’Inter. Il “Toro” è tornato a segnare nel momento più importante della stagione e ora è caccia al suo record personale

RECORD – Lautaro Martinez ha ripreso la marcia nel momento più importante della stagione. Il suo digiuno con l’Inter iniziava a far storcere il naso ma, il “Toro” è tornato ad incidere e a caricarsi la squadra sulle spalle. Sono quattro, infatti, i gol consecutivi siglati dal numero 10 nerazzurro che ha aperto la striscia positiva con una rete contro lo Spezia, ha siglato due gol pesantissimi contro il Milan e, di fatto, ha chiuso il match contro la Roma. Il “Toro” adesso è a ben 20 reti stagionali (16 in campionato, 2 in Coppa Italia, 1 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana) ad una sola rete di distanza dal suo record, 21, fatto registrare nella stagione 2019/2020. E, con sei partite al termine della stagione, il “Toro” avrà diverse occasioni per provare a superarlo.