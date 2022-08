Lautaro Martinez (quasi) al top della forma. Partenza sprint in Serie A?

Lautaro Martinez ha disputato un precampionato con l’Inter di livello, dimostrandosi già in ottima forma. Il “Toro” è pronto a fare la differenza sin da subito in Serie A

FORMA – In un precampionato avaro di soddisfazioni c’è una buona notizia per l’Inter: Lautaro Martinez, infatti, ha ricominciato proprio come aveva finito la scorsa stagione. Il “Toro”, infatti, è stato il miglior marcatore del precampionato nerazzurro, dimostrandosi in forma sia sotto-porta che in campo, con l’intesa con Lukaku che si affina allenamento dopo allenamento. La migliore condizione deve essere ancora raggiunta ma i segnali lanciati nelle ultime sfide sono incoraggianti: è lecito aspettarsi un Lautaro Martinez pronto e carico a colpire, già alla prima di campionato contro il Lecce. Le speranze stagionali dell’Inter passano anche, inevitabilmente, dal rendimento del “Toro”, uno dei leader dello spogliatoio di Inzaghi.