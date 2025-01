Lautaro Martinez, gennaio da urlo! Quanto manca per scalare la classifica all time dell’Inter?

Lautaro Martinez firma il terzo gol nelle ultime quattro gare. Ora manca sempre meno per scalare un’altra posizione nella classifica all time dei marcatori dell’Inter.

GENNAIO D’ORO – Nel 2025 i tifosi dell’Inter si stanno godendo un nuovo Lautaro Martinez. O forse è il caso di dire “vecchio”. Il capitano nerazzurro sta infatti tornando ai livelli di eccellenza a cui ha abituato i tifosi nell’ultimo lustro. In primis per i numeri, visto che in questo gennaio è già a quota 3 gol in 4 partite. Che diventano 4 in 6 partite se consideriamo l’ultima gara del 2024, con il gol in casa del Cagliari. Lautaro Martinez raggiunge così la doppia cifra di marcature in questa stagione. Tornando a incidere sui risultati della squadra, che sono sempre al primo posto delle sue priorità. E nel frattempo si toglie altri sfizi (gli ennesimi) in termini di record personali.

MANCA POCO – Con la splendida rete del vantaggio contro l’Empoli, Lautaro Martinez sale a 111 gol in Serie A con la maglia dell’Inter. Raggiungendo così l’ex compagno Mauro Icardi. E in generale firma la sua rete numero 139 in nerazzurro. Consolidando sempre più la sua settima posizione nella classifica dei migliori marcatori dell’Inter di sempre. E ora si porta a sole quattro lunghezze di distanza da Benito Lorenzi, sesto con 143 gol in 314 partite. Il peso di Lautaro Martinez nella storia dell’Inter è ormai indubbio e non più legato a numeri e record. Ma coniugare la ritrovata forma con altri gol è il più bel segnale in vista della seconda metà di stagione dell’Inter e del suo capitano.