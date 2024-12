Lautaro Martinez pronto a sbloccarsi: c’è il Cagliari nel mirino

Lautaro Martinez mette il Cagliari nel mirino: il club sardo è la sua seconda vittima preferita. Nel pomeriggio la delicata trasferta in Sardegna contro i rossoblu con un doppio obiettivo.

MIRINO – Con il Cagliari alla porta, Simone Inzaghi è pronto ad affidarsi alla sua formazione tipo. Il tecnico dell’Inter è pronto ad affidarsi ai soliti undici, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram che guideranno l’attacco dei nerazzurri in terra sarda. Simone Inzaghi continua a puntare senza ombra di dubbio sul centrale argentino che sarà affiancato dalla spalla più prolifica, Thuram. Anche il francese, con l’assenza al gol di Lautaro Martinez, è riuscito a sbloccarsi di più regalando proprio all’Inter punti importantissimi. Allo stesso tempo però, né Inzaghi né società sono preoccupati dallo stop di Lautaro Martinez. Il capitano è a digiuno de ben otto gol, l’ultimo segnato a San Siro contro il Venezia.

Da Venezia a Cagliari: Lautaro Martinez vuole invertire la rotta

SOGNO – Il gol contro i lagunari, nonostante l’argentino non segnasse da tempo, è stato molto importante per l’Inter che è riuscita a portare a casa tre punti preziosi. Adesso ci sarà il Cagliari, con la speranza di vincere e di vedersi sbloccare Lautaro Martinez. Anche in campo, un po’ tutti, giocheranno per metterlo nella miglior condizione per segnare. Anche perché, dopo la trasferta a Cagliari, ci sarà la semifinale contro l’Atalanta in Supercoppa Italiana. La gara contro gli orobici è un primo antipasto in vista del duello in testa in Serie A. Sbloccarsi a Cagliari, per l’argentino significherebbe arrivare a Riyadh con un altro spirito.