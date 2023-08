Lautaro Martinez è pronto! Le ottime indicazioni contro l’Egnatia

Lautaro Martinez si presenta alle porte della nuova stagione in gran forma. Dopo essere stato a riposo con il Salisburgo, l’argentino ha sfornato una grande prestazione con l’Egnatia.

PUNTO FERMO − In un’estate complicata in tema di attaccanti per l’Inter, Lautaro Martinez cerca di far dimenticare il mercato ai tifosi. L’attaccante argentino ha giurato amore ai colori nerazzurri facendosi carico anche della fascia da capitano. Sulle orme di Diego Milito, Lautaro Martinez, quest’anno, vuole caricarsi la squadra sulle spalle. Non solo, l’attaccante farà da chioccia anche al suo compagno di reparto Marcus Thuram che sta registrando qualche difficoltà nell’ inserirsi nei meccanismi. Lautaro Martinez, a differenza del francese, ha siglato una doppietta nel corso del match contro l’Egnatia. L’argentino ha avuto tante occasioni con la porta che sembrava stregata. Nel finale, poi, con un colpo di testa e su rigore il toro ha ribaltato la partita consegnando la vittoria all’Inter.

Lautaro Martinez punto fisso dei compagni

Lautaro Martinez è sceso in campo da titolare nel corso dell’ultima amichevole precampionato dell’Inter contro l’Egnatia. A sei giorni dall’inizio del campionato quel che è certo è che il toro è carico e in una buona forma fisica. L’argentino è stato cercato costantemente dalla squadra nel corso del match per sponde e suggerimenti in zona gol. Lautaro Martinez ha calciato più volte verso la porta dell’Egnatia trovando una super prestazione del portiere avversario. I segnali di centralità nel progetto Inter, però, sono arrivati. Ancora da affinare, invece, la connessione tra il toro e Thuram. Sono stati pochi i passaggi tra i due terminali offensivi mentre Lautaro era solito scambiare rapidi uno-due con Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Il tempo per conoscersi adesso è terminato ma i due attaccanti proveranno a sbloccarsi subito contro il Monza.