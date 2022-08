Lautaro Martinez pronto all’esordio: un solo gol in carriera alla prima

Lautaro Martinez è stato uno dei giocatori più in forma nel pre-campionato dell’Inter, dove ha anche segnato il maggior numero dei gol della squadra (vedi articolo). L’argentino è pronto all’esordio in Serie A di domani contro il Lecce, dove cercherà di trovare il gol alla prima per la seconda volta in carriera.

UNA SOLA VOLTA – Lautaro Martinez è pronto a riprendere dove ha lasciato. L’argentino la scorsa stagione è stato il capocannoniere dell’Inter e nel pre-campionato ha continuato a mostrare le sue spiccati doti realizzative. In carriera, però, l’argentino ha trovato la via del gol all’esordio stagionale soltanto in un’occasione. Ovvero nella stagione 2020-2021, con una delle quattro reti che permisero ai nerazzurri – allora guidati da Antonio Conte – di conquistare una vittoria al cardiopalma contro la Fiorentina. In maglia nerazzurra i suoi primi gol stagionali sono arrivati alla settima contro il Cagliari nella stagione 2018-2019, alla seconda – sempre contro il Cagliari – nella stagione 2019-2020 e alla seconda contro il Verona nella stagione 2021-2022. Anche ai tempi del Racing, in Argentina, non sono mai arrivate reti di Lautaro Martinez alla prima.

Lautaro Martinez a caccia del gol: voglia di bis all’esordio

VOGLIA DI GOL – Domani sera a Lecce, Lautaro Martinez partirà da titolare insieme a Romelu Lukaku. Il ritorno della coppia che, nelle due stagioni con Antonio Conte in panchina, ha fatto faville. Domani saranno proprio i due a essere chiamati a trascinare l’Inter a un esordio stagionale vincente, che permetterebbe di far partire con il piede giusto un campionato che sarà sicuramente complicato per tutti. Con uno stimolo in più per Lautaro Martinez: tornare a segnare, per la seconda volta, al suo debutto in stagione.