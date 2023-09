Lautaro Martinez pronto agli ‘straordinari’: l’Inter si affida al capitano

Lautaro Martinez è pronto a fare gli “straordinari” per la sua Inter: l’infortunio di Arnautovic (qui le ultime) accorcia le rotazioni in attacco per Inzaghi, pronto ad affidarsi al capitano

CAPITANO – Il brutto infortunio di Arnautovic complica i piani dell’Inter e di Inzaghi che si ritrova con le rotazioni accorciate in un calendario pregno di impegni su tutti i fronti. Gli attaccanti nerazzurri dovranno prepararsi agli “straordinari”: uno su tutti Lautaro Martinez, leader tecnico ed emotivo della squadra. Il “Toro”, dopo l’infortunio dell’ex Bologna, diventa ancor più imprescindibile: ci saranno meno possibilità di riposo per l’argentino che dovrà sapersi gestire nel corso dei vari match. Mantenere la lucidità sarà fondamentale per continuare ad essere decisivo come in queste prime partite stagionali: le ambizioni dell’Inter passano, come sempre, dai piedi e dai gol del “Toro”.