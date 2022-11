Lautaro Martinez, il primo Mondiale per consacrarsi a livello internazionale

Lautaro Martinez all’età di 25 anni sta per disputare il suo primo Mondiale con la maglia dell’Argentina. Il giocatore dell’Inter conclude così la sua prima parte di stagione con l’Inter con 8 gol e 6 assist tra Serie A e Champions League.

CONSACRAZIONE – Lautaro Martinez è pronto a dimostrare il suo valore nella competizione più importante per la carriera di ogni calciatore: il Mondiale. L’arrivo ad Abu Dhabi nel ritiro dell’Argentina è stato veloce e in compagnia di Joaquin Correa (vedi articolo). Per il giocatore argentino si tratta della prima volta, anche se con la compagine sudamericana l’interista ha già segnato e vinto un trofeo. Dall’esordio del lontano 2018 il Toro di Bahia Blanca ha colpito ben 21 volte in 40 partite: una media spaventosa e addirittura superiore rispetto a quella con la maglia dell’Inter. Lautaro Martinez vuole consacrarsi definitivamente a livello internazionale. Dallo Scudetto con i nerazzurri, fino alla scorsa stagione tra Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Coppa America, il numero 10 vuole sorprendere e confermarsi anche nel suo primo Mondiale. L’intesa con Messi e Di Maria può sicuramente aiutare e l’Italia ne ha ricordi nella partita di quest’estate persa per 3-0.

Lautaro Martinez, in che momento arriva il Mondiale?

STATO DI FORMA – Lautaro Martinez arriva al Mondiale in uno stato di forma eccelso. Il giocatore dell’Inter ha giocato 21 partite in quest’inizio di stagione, uno tra i più presenti della squadra nerazzurra, siglando 6 assist, oltre a timbrare il cartellino 8 volte tra le partite di Serie A e quelle di Champions League. Nelle notti europee viene sicuramente in mente l’impresa di Barcellona, dove Lautaro ha illuminato nella ex casa del suo compagno di nazionale Lionel Messi. Nell’ultimo weekend il Toro ha determinato e fatto la differenza, ma questa volta non in termini di gol. Prima ha colpito di testa per permettere a Dzeko di segnare l’1-1, poi ha dato inizio da centrocampo all’azione del 2-1 conclusa sempre dal bosniaco. Lautaro Martinez arriva perciò al Mondiale con tutto il possibile per fare bene, per confermarsi ai livelli che i tifosi interisti già conoscono. Inzaghi ha la possibilità di ritrovare un nuovo giocatore, meno discontinuo e più consapevole dei suoi mezzi.