Lautaro Martinez, i precedenti con la Juventus e il dato dei gol ‘sfortunati’

Lautaro Martinez guiderà l’attacco dell’Inter nella sfida del prossimo turno di Serie A contro la Juventus a San Siro (vedi articolo). Finora i numeri dell’attaccante argentino contro i bianconeri sono tutt’altro che positivi, ma questa può essere la giusta occasione per invertire la tendenza.

PRIMI 3 ANNI – Lautaro Martinez, al suo quarto anno con la maglia dell’Inter, si appresta ad affrontare la Juventus per la sesta volta in campionato. Finora i numeri sono piuttosto negativi per l’attaccante classe ’97: quattro sconfitte, un pareggio e una vittoria, quella della scorsa stagione per 2-0 con le reti di Arturo Vidal e Nicolò Barella. L’unica rete in Serie A contro i bianconeri arriva nel 2019/20 su rigore, nella sconfitta per 1-2 a San Siro firmata da Gonzalo Higuaín all’80’. In Coppa Italia le presenze sono due, le semifinali del 2020/21. Nella sfida di andata, Lautaro Martinez trova il suo unico gol su azione contro la Juventus, su assist di Barella. Arriva comunque la sconfitta casalinga, che i nerazzurri non riescono a ribaltare al ritorno, terminato sullo 0-0.

NUOVO OBIETTIVO – C’è un dato che potremmo definire “sfortunato”: in entrambe le gare in cui Lautaro Martinez trova la via della rete contro la squadra di Torino, i bianconeri si impongono poi per 1-2 a San Siro. Statistica che il bomber argentino ha subito l’occasione di invertire. Domenica sera infatti gli uomini di Massimiliano Allegri sono attesi a Milano per il derby d’Italia, partita dal grande fascino che non smette mai di far parlare di sé. Lautaro Martinez cerca il primo gol su azione contro i bianconeri in campionato e, soprattutto, i 3 punti. Bottino fondamentale per continuare la caccia al titolo e puntare alla seconda stella, bissando il successo della scorsa stagione. L’appuntamento è fissato, El Toro vuole farsi trovare pronto.