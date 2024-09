Lautaro Martinez, i precedenti di Inter-Milan ti sorridono. Zero scuse!

Lautaro Martinez non si è ancora sbloccato in questa stagione. Stasera ci sarà Inter-Milan allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, non ci sono più scuse.

PROBLEMI – Simone Inzaghi lo ha protetto, lo ha coccolato, ha allontanato le voci di crisi e periodo nero, adesso vuole la risposta! L’allenatore prima di Inter-Milan ha dovuto affrontare le domande dei giornalisti relative a Lautaro Martinez, che inusualmente non ha ancora segnato in questo inizio di stagione. Quattro partite giocate, di cui tre da titolare, zero reti. Ci sono però giustificazioni al suo rendimento: il mancato ritiro, le zero amichevoli pre-campionato, l’affaticamento post-trasferta di Genova, i quasi 180 minuti con l’Argentina ad inizio settembre.

Lautaro Martinez, i dati nei precedenti Inter-Milan

ZERO SCUSE – Oggi l’argentino però non ha scuse. Inter-Milan in programma tra meno di due ore, la squadra nerazzurra ha assolutamente bisogno dei gol del suo capitano. Non solo la rete, ma la presenza in campo che molto spesso in questo inizio di anno è mancata. Poco lavoro spalle alla porta, non la solita cattiveria e la condizione fisica da rivedere hanno contribuito a creare un’atmosfera cupa intorno a lui. Inter-Milan è l’occasione per timbrare il cartellino e zittire le critiche: nei 16 scontri contro i rossoneri Lautaro Martinez ha segnato 8 volte. Il dato che preoccupa c’è? Sì, perché lo scorso anno il capitano non ha mai colpito il Milan. Perché perciò non ricominciare da oggi?!