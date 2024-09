Lautaro Martinez, post-Nazionale un solo obiettivo. Occhio a Monza

Lautaro Martinez è tornato ieri ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo una settimana e più di Argentina. Il giocatore ha un solo obiettivo in occasione della partita tra Monza e Inter.

OBIETTIVO – Monza-Inter sarà una partita speciale per diversi giocatori. Denzel Dumfries tornerà probabilmente titolare, sarà la prima volta in questa stagione con i nerazzurri. Piotr Zielinski farà il suo esordio assoluto ufficiale, da capire se dal primo minuto o meno. Per ora è favorito su Henrikh Mkhitaryan. Chi aspetta più di tutti è il match è Lautaro Martinez. Il capitano torna dall’Argentina con un po’ di amaro in bocca dopo la sconfitta a sorpresa con la Colombia e cerca riscatto. Non proprio però il riscatto. È a caccia di segnale per dare inizio al suo campionato. Il numero 10 non ha ancora segnato in Serie A, l’obiettivo di questa giornata è sbloccarsi per non perdere troppa strada dai cannonieri. Il suo compagno Marcus Thuram è a 4 gol, raggiunti con 2 doppiette con Genoa e Atalanta. Entrambi giocheranno titolari domenica e il francese farà di tutto per aiutare l’amico. Già nell’ultima gara di San Siro Lautaro Martinez è stato cercato a più riprese dai compagni con la fame di trovare la rete, però non è andata bene. Da Monza si fa sul serio!