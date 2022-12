Lautaro Martinez, personalità nel momento decisivo: sprint in ottica Inter?

Lautaro Martinez manda l’Argentina in semifinale segnando il rigore decisivo. Per il Toro si tratta del primo squillo in questo Mondiale. La speranza è che la rassegna iridata per lui cominci ora, e che il buon momento possa prolungarsi anche nel suo ritorno all’Inter

SLANCIO – Lautaro Martinez ieri ha mostrato tratti di personalità. El Toro ha calciato il rigore decisivo per la sua Albiceleste, mostrando una mentalità da campione. Rigore, tra le altre cose, calciato molto bene dal numero 22 dell’Argentina. Il tiro dagli 11 metri non è mai stato un marchio di fabbrica del giocatore dell’Inter, ma ieri questa sua presunta difficoltà dal dischetto non si è intravista. Oltre che per il proseguimento del Mondiale, i tifosi nerazzurri sperano che il rigore decisivo di ieri possa rappresentare un turning point per il numero 10 dell’Inter. Lautaro aveva iniziato il mondiale discretamente contro l’Arabia Saudita, ma contro Polonia e Australia il classe ’97 di Bahia Blanca era partito dalla panchina. Ieri Lautaro è subentrato per Julian Alvarez, calciando due volte in porta e, come detto prima, segnando il rigore decisivo. La personalità del giocatore nerazzurro non è mai stata in discussione, a differenza della continuità, unico ostacolo per Lautaro verso salto di qualità che tutti sperano accada il primo possibile.