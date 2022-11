Lautaro Martinez, altro periodo senza gol: con la Polonia può sbloccarsi!

Lautaro Martinez questa sera con la sua Argentina cercherà di raggiungere la qualificazione agli ottavi battendo la Polonia. Tra gli undici titolari scelti da Scaloni, dovrebbe trovare ancora posto il numero 10 dell’Inter che fino ad ora non ha offerto ottime prestazioni. Il Toro è alla ricerca di un gol che manca ormai dalla gara dell’Inter contro il Bologna del nove novembre.

INIZIO BLANDO − L’inizio del Mondiale di Lautaro Martinez dell’Argentina non è stato dei migliori a causa della brutta sconfitta con l’Arabia Saudita. La Selecciòn si è poi rifatta battendo per 2-0 il Messico, offrendo una buona prestazione soprattutto dopo l’ingresso delle riserve. Chi invece fino ad ora ha deluso è stato proprio il numero 10 dell’Inter che nei minuti giocati non ha mai brillato a pieno.

MANCA IL GOL − Per la verità Lautaro Martinez aveva anche trovato il gol nella partita d’esordio. Rete poi annullata per un fuorigioco molto dubbio. Comunque tralasciando questo episodio, il Toro ha fatto vedere veramente poco in considerazione delle sue qualità. Il gol gli manca infatti ormai da diverse settimane, e più precisamente dalla sfida interna del nove novembre tra Inter e Bologna terminata 6-1.

Lautaro Martinez, sbloccarsi con la Polonia per poi esplodere nel Mondiale

ANCORA FIDUCIA − Nella gara di questa sera tra Polonia e Argentina, nonostante le sue prestazioni deludenti, Lautaro Martinez dovrebbe partire ancora tra i titolari (vedi articolo). Questa fiducia di Scaloni nei suoi confronti, potrebbe rivelarsi uno stimolo per l’attaccante dell’Inter. Se infatti nella sfida contro Lewandowski e compagni il Toro dovesse sbloccarsi, potrebbe regalare ai suoi il passaggio del turno. Inoltre, come spesso gli accade, ciò potrebbe coincidere con l’inizio di una lunga serie di gol che farebbe felice l’intera Argentina e tutti i tifosi nerazzurri.