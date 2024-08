Lautaro Martinez, pensaci tu! Obiettivo per Genoa-Inter

Pisa-Inter, complice l’infortunio di Mehdi Taremi, ha mostrato tutte le lacune di un attacco, quello nerazzurro, orfano dei suoi titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Esattamente il motivo per cui il rientro anticipato dell’argentino è fondamentale in vista di Genoa-Inter.

RITORNO PROVVIDENZIALE – In vacanza fino all’8 agosto dopo le fatiche in nazionale che hanno portato alla vittoria della seconda Copa América consecutiva con l’Argentina, Lautaro Martinez mostra tutto il suo attaccamento ai colori nerazzurri. E lo fa decidendo di rientrare prima dalle vacanze – come fatto anche dal compagno di reparto Marcus Thuram – anche e soprattutto dopo l’infortunio di Mehdi Taremi. La data segnata in rosso sul calendario è quella del 17 agosto, quando è in programma Genoa-Inter, debutto nella prossima Serie A per i campioni d’Italia.

Lautaro Martinez, obiettivo per Genoa-Inter

RIPRESA – Rientrare in anticipo permetterà allo stesso Lautaro Martinez, ma anche a Simone Inzaghi, di lavorare al meglio proprio per essere al 100% in vista di Genoa-Inter. Rientrare l’8 agosto avrebbe significato avere di fatto una settimana di tempo per prepararsi. Non un problema, vista la presenza di Mehdi Taremi. Ma l’infortunio dell’iraniano cambia le carte in tavola e fa ripiombare i nerazzurri in uno stato di emergenza. Nessun allarmismo, ma bensì un dato di fatto. Lo dimostra l’uscita con il Pisa, dove sono incommentabili le prestazioni di Joaquin Correa, Marko Arnautovic e dell’esubero Eddie Salcedo che, di fatto, non dobbiamo nemmeno contare.

URGE INTERVENTO – In ogni caso, sebbene Lautaro Martinez sia l’elemento sicuramente fondamentale in attacco, urge intervenire proprio nel reparto in vista della prossima stagione. È vero, l’arrivo di Mehdi Taremi è utile. Ma anche lo scorso anno ha dimostrato come tre attaccanti non siano sufficienti. E come non si possa fare affidamento su Marko Arnautovic. Per questo, cessione dell’austriaco o meno, è necessario andare a completare la rosa con un altro colpo. Che possa essere Albert Gudmundsson o un mister X.