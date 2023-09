Lautaro Martinez, partenza sprint: un obiettivo dopo 5 anni

Lautaro Martinez sta avendo un inizio di stagione pazzesco, con cinque gol in tre partite e il primo posto nella classifica dei marcatori. Proprio questo è un importante obiettivo personale in maglia Inter, dopo cinque anni dal suo arrivo in Serie A.

OBIETTIVO INDIVIDUALE – Partenza sprint in questo campionato per Lautaro Martinez: cinque gol totali, senza rigori. Due le doppiette – contro Monza e Fiorentina – e uno il gol segnato contro il Cagliari (oltre a un palo colpito). Staccati per il momento Olivier Giroud a quota 4 (con tre rigori) e il vincitore dello scorso anno Victor Osimhen (fermo a 3), Lautaro Martinez si candida già per un prestigioso obiettivo individuale: vincere la classifica dei marcatori. Un obiettivo di cui beneficerebbe naturalmente anche l’Inter. Per l’argentino sarebbe la prima volta dopo il suo arrivo in Serie A nel 2018.