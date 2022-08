Lautaro Martinez, partenza a razzo: il Milan nel mirino. Con un buon feeling

Lautaro Martinez ha iniziato in maniera ottimale la nuova stagione di Serie A. Un assist nella prima gara, a Lecce, per poi proseguire con tre gol consecutivi nelle successive tre gare. Adesso arriva il Milan, con il quale l’argentino ha decisamente un buon feeling.

PARTENZA A RAZZO – Lautaro Martinez ci ha abituati negli ultimi anni a partenze particolarmente ispirate. Con tre gol e un assist in quattro gare, il numero dieci dell’Inter ha replicato quanto già fatto vedere nella stagione 2020-2021, con una differenza: in quest’ultima annata, le partite in cui aveva inciso erano di fatto state soltanto tre (dal momento che nella prima contro la Fiorentina arrivarono gol e assist nella stessa partita), mentre quest’anno il suo zampino si è visto in tutte e quattro le gare fin qui disputate. Anche nella scorsa stagione Lautaro Martinez era partito nel migliore dei modi, con tre gol nelle prime quattro partite (ma con soltanto tre presenze, dal momento che fu costretto a saltare la prima contro il Genoa per un problema muscolare). Adesso arriva il Milan, per proseguire nella sua striscia positiva.

Lautaro Martinez toro scatenato: contro il Milan vede rosso(nero)

FEELING DA DERBY – Lautaro Martinez ha un buon rapporto contro i rossoneri. Fin dal suo esordio, nella stagione 2018-2019, quando si fece trovare pronto con un assist e una rete da calcio di rigore nel 2-3 che si rivelò poi decisivo a fine campionato nella corsa per un posto in Champions League. In totale il nativo di Bahia Blanca ha raccolto otto presenze contro il Milan, con un bottino di cinque gol segnati e un assist. Nell’ultimo derby disputato, Lautaro Martinez è stato il protagonista assoluto. Si tratta del 3-0 senza appello del ritorno della semifinale di Coppa Italia dello scorso aprile, quando l’argentino mise a segno due dei tre gol segnati dalla squadra di Simone Inzaghi. Sabato sera si avvicina e il Toro vede rosso(nero): Milan avvisato.