Lautaro Martinez, parole dure e una frase che fa riflettere. Chi vuol capire…

Lautaro Martinez dopo Bologna-Inter non risparmia critiche, giustificatissime, all’intero ambiente. L’argentino è duro in primis con i suoi compagni e contraddice anche Inzaghi dicendo che nemmeno il secondo tempo è stato giocato bene (vedi dichiarazioni). Le parole sono quelle di un vero capitano, peccato che oggi la fascia non fosse sul suo braccio

PAROLE DURE – Lautaro Martinez al termine di Bologna-Inter non cerca alibi né giustificazioni: l’argentino è il primo (e anche l’unico) ad ammettere la disfatta sotto ogni punto di vista e a criticare l’atteggiamento generale di un gruppo dove qualcuno ha meno motivazioni di quante ne dovrebbe avere. E dove soprattutto, dopo una vittoria pesante e importante come quella ottenuta contro il Porto, si fanno puntualmente dieci passi indietro. Qualcosa non va, ripete più volte. Ed è ormai chiaro a tutti. Ammetterlo davanti alle telecamere, rischiando anche di essere tacciato di egoismo, non è da tutti. Anzi, è da vero leader e capitano. Peccato che oggi la fascia non fosse sul suo braccio ma su quello di Marcelo Brozovic, uno dei peggiori in campo (vedi pagelle).

Lautaro Martinez si conferma un vero leader anche fuori dal campo: una frase fa riflettere

Lautaro dimostra ancora una volta il motivo per il quale è diventato il punto di riferimento di un’Inter sempre più in balia di un futuro incerto. La certezza è proprio il numero 10 interista che può giocare più o meno bene, fare o non fare gol ma di certo quella maglia e quello stemma li difende con le unghie e con i denti. Fa riflettere soprattutto una frase: «Se non hai motivazione per giocare con questo stemma e questo club allora non puoi giocare a calcio». Chi vuol capire capisca.