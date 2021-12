Lautaro Martinez, ottimi numeri in Inter-Torino. Obiettivo quinta rete

Lautaro Martinez, dopo essere partito dalla panchina contro la Salernitana, si candida a tornare dal 1′ in Inter-Torino. Ottimi numeri per l’argentino contro la squadra granata.

CAMPIONE – Con il successo sulla Salernitana e la successiva sconfitta del Milan contro il Napoli (vedi articolo), l’Inter è matematicamente campione d’inverno con un turno d’anticipo. La squadra di Simone Inzaghi però non vuole fermarsi e punta a chiudere nel migliore dei modi il girone d’andata a San Siro contro il Torino. Lautaro Martinez ha già giocato sei volte contro i granata da quando veste la maglia nerazzurra e lo score è tutto in suo favore: quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta.

TORO – I due risultati negativi sono arrivati entrambi nella stagione 2018/19, la prima dell’argentino a Milano. Nei due anni di gestione di Antonio Conte, contro il Torino l’Inter ha piazzato quattro successi su quattro. In tutte le partite El Toro ha lasciato la sua firma sul punteggio finale. Sono appunto quattro le reti realizzate da Lautaro Martinez contro la squadra ora allenata da Ivan Juric. Nel match di mercoledì, il numero dieci nerazzurro, oltre ai tre punti per confermare l’ottimo momento di forma della squadra, è a caccia del quinto gol contro il Torino (vedi articolo). Toro contro Toro, con l’obiettivo di chiudere alla grande un 2021 ricco di soddisfazioni per l’Inter e per l’attaccante di Bahía Blanca.