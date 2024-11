Lautaro Martinez oltre i gol. Che spirito! L’argentino è il vero leader

Dopo un iniziale periodo di flessione, Lautaro Martinez sembra essere tornato ai suoi livelli. Si è messo in discussione, è cresciuto fisicamente e adesso sta tornando a raccogliere i frutti del proprio lavoro.

SFIDA EUROPEA – Dopo la vittoria di misura contro il Venezia nell’ultima giornata di campionato, l’Inter deve voltare pagina in più in fretta possibile. Oggi è già vigilia di Champions League, domani a San Siro arriverà un Arsenal che in Premier League, nelle ultime settimane, sta avendo difficoltà. Ma non per questo dovrà essere sottovalutato, perché la formazione di Mikel Arteta nell’ultimo anno è cresciuto e, per questo, è temibile. O almeno da rispettare. Lautaro Martinez è pronto per questo nuovo grande impegno.

Lautaro Martinez è determinante, a prescindere dai gol

MIGLIORATO – L’ultima gara di campionato, contro la formazione lagunare, è stata decisa da Lautaro Martinez. Dopo un iniziale periodo di flessione, il Toro di Bahia Blanca sembra essere tornato ai suoi normali ritmi di gioco. Magari segna di più, nonostante nelle ultime due sia stato decisivo, ma il suo apporto tecnico-tattico nel reparto offensivo sta dando i suoi frutti. Simone Inzaghi lo aveva affermato già nel post gara di Empoli, sottolineando come questa nuova versione dell’argentino sia importante e determinante per i meccanismi nerazzurri.

Spirito di sacrificio e altruismo: comportamenti da vero capitano

TRASCINATORE – “Sarà sempre determinante, importante”. E non potrebbe essere altrimenti. Il livello tecnico e caratteriale di Lautaro Martinez non può essere messo in discussione. Il tandem d’attacco con Marcus Thuram funziona alla perfezione: meno protagonista a livello realizzativo, almeno per ora, ma la spalla perfetta per il francese. Lautaro Martinez non sta avendo paura di essere leggermente meno protagonista sul tabellino e questa è una grande dote, soprattutto se riferita a un attaccante che la maggior parte delle volte può risultare egoista. Questo dimostra come l’Inter, per l’argentino, sia al primo posto. Come lo ha confermato in più di un’occasione, da vero capitano. Adesso la sfida all’Arsenal, uno spartiacque forse più emotivo che tecnico, per salire ancora di più in classifica e dare, forse, la prima vera sterzata alla stagione. Il diktat è chiaro: vincere aiuta a vincere, l’Inter vuole dominare. E con un Lautaro Martinez così è tutto possibile.