Su Lautaro Martinez occorre fare chiarezza. Verità quasi dimenticata – Sky

Lautaro Martinez non ha ancora trovato la via del gol nelle prime partite stagionali con Inter e Argentina. Una delle ragioni alla base del suo rendimento iniziale dev’essere analizzata.

LA SITUAZIONE – Lautaro Martinez non si è ancora espresso al meglio delle proprie potenzialità nella primissima fase di questa stagione all’Inter e all’Argentina. Il capitano nerazzurro sa di non aver ancora dato prova delle sue grandi qualità, ma la difficoltà di esprimersi come suo solito trova una ragione molto chiara nella preparazione fatta in estate. O meglio, della non preparazione. Perché Lautaro Martinez è tornato dalle vacanze venendo immediatamente catapultato in un match ufficiale, ossia la prima sfida della Serie A tra Genoa e Inter.

Lautaro Martinez e l’attesa: l’Inter è consapevole di cosa potrà garantire!

ESSERE PRUDENTI – Come sempre, un giudizio equilibrato è quello che meglio può consentire di spiegare questo inizio stentato del Toro argentino. Lautaro Martinez è stato il protagonista della Copa America della sua Nazionale, con un gol decisivo nella finale disputata contro la Colombia, ottenendo anche il premio di miglior giocatore del torneo. Come sottolineato da Andrea Paventi a Sky Sport, il capitano dell’Inter è poi tornato ad Appiano Gentile a ridosso dell’inizio del campionato, venendo schierato dal primo minuto contro il Genoa. Partita nella quale ha rimediato un affaticamento che lo ha costretto a saltare il successivo match contro il Lecce. Ora, la speranza della società nerazzurra e dei tifosi interisti è di poter vedere un Toro finalmente in condizione. In grado di dimostrare, come se ce ne fosse davvero bisogno, perché sia in lizza per il pallone d’oro.