Lautaro Martinez non si smentisce nemmeno in Inter-Monza

Lautaro Martinez non entra direttamente nel tabellino di Inter-Monza (3-2). Tuttavia è lui a propiziare l’autogol che vale la vittoria finale. E dà seguito alle sensazioni vissute in settimana a Rotterdam.

ULTIMO A MOLLARE – Pur senza entrare nel tabellino di Inter-Monza, uno dei grandi protagonisti della rimonta è sicuramente Lautaro Martinez. Il capitano è il primo a trovare la via del gol, annullato però per fallo di mano prima del doppio vantaggio brianzolo. E per certi versi è pure l’ultimo, visto che è lui a propiziare l’autogol di Georgios Kyriakopoulos che completa la rimonta dell’Inter. Ma tra questi due momenti c’è molto altro lavoro da parte di Lautaro Martinez, che i dati non sempre riescono a sottolineare.

Lautaro Martinez: le statistiche dell’argentino in Inter-Monza

CAPITANO VERO – Le statistiche della gara di Lautaro Martinez tra Inter e Monza restituiscono percezioni incomplete. Da un lato, il capitano partecipa molto alla manovra nerazzurra, toccando 46 palloni e servendo ben 16 passaggi in avanti (su 21 tentati) secondo il report della Lega Serie A. E con 6 tiri totali è il nerazzurro che prova a rendersi più pericoloso. Da un lato, non sono sufficienti a evidenziare il gran lavoro sporco del Toro in fase di non possesso. Che si sublima in un pallone recuperato in tackle ai limiti dell’area nerazzurra, che permette all’Inter di avviare una ripartenza. Oltre a un’applicazione straordinaria nella protezione del possesso. Come a Rotterdam, l’argentino è l’ultimo dei suoi a mollare, e il primo a suonare la carica per mantenere lucidità. Fondamentale come non mai dopo il primo tempo di ieri.