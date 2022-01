Lautaro Martinez, non c’è due senza tre? L’Inter spera nel suo numero 10

Lautaro Martinez contro il Bologna vuole confermare una redditizia tradizione che ormai lo accompagna da due anni. L’Inter ha bisogno dei suoi gol

PESO − L’Inter tornerà in campo il 6 gennaio contro il Bologna. Prima dell’anno alle 12.30 per i nerazzurri che vogliono partire subito con il piede premuto sull’acceleratore. Per fare ciò servono ovviamente i gol e le prestazioni degli attaccanti, due fattori che nel girone d’andata hanno trovato conferma praticamente ogni giornata. Senza Edin Dzeko (fermato dal Covid-19), il peso dell’attacco nerazzurro ricade sulle spalle di Lautaro Martinez, capocannoniere dell’Inter in campionato. Se le premesse vengono rispettate, i tifosi dell’Inter possono dormire sonni tranquilli. Infatti, nelle ultime due stagioni il Toro ha sempre timbrato il proprio cartellino alla prima uscita dell’anno: quattro gol in due partite.

NON C’È DUE SENZA TRE − Storicamente tale regola nel mondo del pallone, nella maggioranza dei casi, si conferma puntualmente. La speranza è che Lautaro Martinez non rompa l’incantesimo. I numeri sono però dalla sua parte. Infatti, nelle precedenti due stagioni con Antonio Conte in panchina il Toro è stata una sentenza durante la prima gara del nuovo anno. Nel 2020, l’attaccante argentino mise a referto la rete del definitivo 1-3 sul campo del Napoli (doppietta di Lukaku). Ancora meglio lo scorso anno, con la tripletta rifilata al Crotone nel 6-2 del 3 gennaio (poi Lukaku, Hakimi e autorete Marrone). A Bologna, servono i suoi gol per scardinare la retroguardia felsinea e iniziare al meglio il 2022.