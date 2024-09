Lautaro Martinez non brilla. Lunga assenza e gran digiuno

L’Inter frena a Monza, mercoledì il primo big match contro il Manchester City prima del derby contro il Milan. Lautaro Martinez arriverà all’impegno europeo a digiuno da gol.

ASSENTE – Se mesi di buio. È questo il riassunto dell’ultimo periodo di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter. Dopo un avvio di stagione brillante l’anno scorso, con l’arrivo della primavera tutto è cambiato. Da quel momento in poi, il capitano dell’Inter è sempre stato in affanno senza mai arrivare al gol. Anzi, l’ultimo gol arrivato a inizio maggio nel 5-0 contro il Frosinone, è stato solo un guizzo che non si è mai più ripetuto. Non manca sicuramente la qualità che non è mai stata messa in discussione, ma allo stesso tempo i gol mancanti iniziano a farsi sentire.

Digiuno con l’Inter, l’assenza di Lautaro Martinez

DIGIUNO – Lo scorso anno, a marzo, iniziavano i primi allarmi. Si pensava che i gol mancanti di Lautaro Martinez si sarebbero ripercossi sulla possibilità di vincere il ventesimo scudetto. Alla fine però, il tricolore è arrivato senza problemi grazie anche a un super Marcus Thuram che non hai mollato la presa. In estate Lautaro Martinez ha trascinato la vittoria dell’Argentina in Copa America. Adesso però, serve che l’argentino torni a segnare e ad esultare con la maglia dell’Inter. Con questo avvio a digiuno, Lautaro Martinez non segna o fornisce assist da ben 225 minuti in Serie A.