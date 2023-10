Lautaro Martinez nel segno del 4: trend da (s)bloccare in Torino-Inter

Lautaro Martinez tornerà giusto in tempo per Torino-Inter (domani ore 18). Il capitano nerazzurro punta a invertire un trend contro i granata. Che ruota curiosamente attorno al numero quattro.

DIECI X DIECI – Al termine dell’ennesima estenuante pausa per le Nazionali (113 minuti in due gare), Lautaro Martinez ritrova finalmente l’Inter. E sabato tornerà a indossare la fascia da capitano nell’anticipo delle 18, in casa del Torino. L’obiettivo del capitano nerazzurro è di cancellare subito lo stop contro il Bologna di inizio ottobre. Occasione in cui tuttavia il Toro ha siglato il decimo gol in campionato, in appena 8 presenze. Un conto che l’argentino punta a riaprire quanto prima. A maggior ragione considerando che il prossimo avversario è il Torino.

NUMERO QUATTRO – Il rapporto tra Lautaro Martinez e il Torino non inizia nel migliore dei modi. Perché il capitano dell’Inter raccoglie appena un punto nelle prime due sfide, nella Serie A 2018/19. Poi si apre una striscia perfetta. Quattro scontri tra Torino e Inter nelle due stagioni successive, che portano a quattro gol dell’argentino e altrettante vittorie nerazzurre. Con l’ultima rete, un colpo di testa che omaggia l’antenato Hernan Crespo, che si rivelerà decisiva per l’allungo verso lo Scudetto 2020/21. Poi il trend si interrompe. Nelle successive quattro sfide arrivano tre vittorie e un pareggio per l’Inter, e nessun gol per Lautaro Martinez. Che domani punta a mettere la parola “fine” su questo digiuno, per continuare la rincorsa alla vetta. Di due classifiche. Quella di Serie A, e quella dei cannonieri.