Lautaro Martinez MVP Inter: un maggio da 10 in tutti i sensi!

Lautaro Martinez è l’uomo del mese in casa Inter. Il numero 10 è il protagonista assoluto di un maggio perfetto, che vede i nerazzurri alzare al cielo il secondo trofeo stagionale e raggiungere ogni obiettivo sugli altri fronti.

NUMERI SENSAZIONALI – Il mese di maggio dell’Inter è stato semplicemente perfetto. E gran parte del merito è di Lautaro Martinez. Che con i suoi gol e la sua fame atavica di calcio ha trascinato la squadra. Più da un punto di vista emotivo che puramente sportivo. Perché nell’ultimo mese è emersa tutta l’unità d’intenti del gruppo Inter, composto da tanti leader e “tanti capitani”, come si diceva una volta. E tra questi Lautaro Martinez è sicuramente il giocatore che emerge per i numeri. Con 7 gol e 3 assist in otto gare il numero 10 dell’Inter partecipa a 10 trasformazioni, raggiungendo (e superando) i 100 gol in nerazzurro. Tuttavia i gol del Toro non vanno solo contati, ma anche pesati. Perché mai come ora l’argentino ha segnato gol davvero rilevanti per la storia recente dell’Inter.

MOMENTI DECISIVI – Sarebbe inesatto dire che l’Inter si è aggrappata a Lautaro Martinez nel momento del bisogno. Più semplicemente, negli istanti decisivi il numero 10 nerazzurro si è innalzato per concludere la climax emozionale generata dai compagni. È successo il 16 maggio, nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan. Si è ripetuto otto giorni dopo, a Roma, nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Questi sono i due picchi emotivi del maggio nerazzurro, ed entrambi portano la firma di Lautaro Martinez. Che mette a tacere i pochi detrattori ancora rimasti, che lo accusavano di non essere così decisivo. Maggio è stato un mese perfetto per l’Inter, e anche per il Toro. Che mai come ora si è fuso nel sentimento comune che lega la squadra ai suoi tifosi.

DOPPIO MATRIMONIO – Possiamo anche dire che con maggio si è celebrato definitivamente il matrimonio tra l’Inter e Lautaro Martinez. E il momento del “Sì lo voglio” si è sprigionato subito dopo il gol al Milan che vale la finale di Champions League. Un gol da Toro, segnato con la fascia di capitano al braccio, e celebrato gettandosi subito in mezzo alla folla. Perché una felicità così grande va condivisa, senza egoismi o esultanze pre-impostate. Più o meno com’è andata poi sul fronte personale. Perché, in questo sconvolgente maggio, tra un gol e l’altro, Lautaro Martinez ha trovato pure il tempo di sposarsi con la compagna Agustina Gandolfo. Un cerchio che si chiude alla perfezione, manco fosse tratteggiato da Giotto in persona. Il maggio del 2023 rimarrà per sempre, nella storia dell’Inter e anche di Lautaro Martinez. Per giugno, invece, ci sarà tempo.