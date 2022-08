Lautaro Martinez mette nel mirino Inter-Spezia… e due connazionali

Lautaro Martinez in Inter-Spezia (domani alle 20.45) avrà l’occasione per segnare il primo gol della sua stagione. E raggiungere così due connazionali nella classifica dei marcatori nerazzurri.

METTERE LA PRIMA – Lautaro Martinez ha chiuso la scorsa stagione con 25 gol totali, segnando un suo record personale. E dimostrando a tutti che il suo successo non era legato solo a Romelu Lukaku. Ora però che l’amico belga è tornato, si attende di vedere se la coppia Lautaro Martinez-Lukaku tornerà a splendere sui cieli nerazzurri. Una coppia da 104 gol insieme con la maglia dell’Inter, e il bottino sembra destinato a crescere. Ora è il turno del Toro trovare la via del gol, anche per nutrire due curiosità statistiche.

CLUB DELL’ASADO – Con lo Spezia Lautaro Martinez ha un saldo positivo ancora aperto. Nel match di domani sarà quindi un osservato speciale, nonostante il ritorno di Big Rom a San Siro. Per il 10 argentino, tuttavia, trovare il primo gol stagionale avrebbe anche una forte valenza nazionalistica. Il Toro è infatti già il ventesimo miglior marcatore della storia dell’Inter, con 74 gol (al pari del brasiliano Adriano). Ma un gradino sopra, ad appena una rete di distanza, ci sono due celeberrimi connazionali: Julio Ricardo Cruz e Diego Alberto Milito. Un ulteriore incentivo per il numero 10 per segnare e portare l’Inter alla vittoria.